Теплоход с 60 пассажирами сел на мель на реке Малая Обь

В Ямало-Ненецком округе пассажирский теплоход «Метеор», на борту которого находится около 66 человек, сел на мель в понедельник на реке Малая Обь в 35 км от села Мужи.

По предварительным данным Уральского регионального центра МЧС, пострадавших нет. Инцидент произошел около 15:30 по московскому времени в Шурышкарском районе. Теплоход «Метеор» следовал по маршруту «Салехард-Мужи-Березово».

По данным МЧС, для оказания помощи в эвакуации пассажиров на место направлены катер «Ярославец» и два катера КС-100,. Пассажиров севшего на мель теплохода будут эвакуировать в населенный пункт Мужи.