В Москве произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса

В Москве в понедельник вечером рейсовый автобус ЛИАЗ и маршрутное такси "Мерседес" столкнулись в районе дома N5 на Старокачаловской улице. В результате ДТП пострадали два человека.

После столкновения водители автобуса и маршрутки оказались заблокированными в кабинах транспортных средств, передает Интерфакс.

На место ДТП прибыли спасатели, которые извлекли из покореженных машин раненых. Пострадавшие были были госпитализированы с места ЧП в больницы.

Это не единственное ДТП в Москве в понедельник с участием маршрутки. Днем на Носовихинском шоссе в районе дома 23 водитель маршрутного такси не справился с управлением на скользкой дороге. Маршрутка врезалась в столб уличного освещения. В результате аварии незначительные травмы получили пять человек, находившихся в маршрутке.

Напомним, из-за сильного дождя в Москве увеличилось число ДТП.