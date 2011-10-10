В Москве произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса
10 октября 2011, 20:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в понедельник вечером рейсовый автобус ЛИАЗ и маршрутное такси "Мерседес" столкнулись в районе дома N5 на Старокачаловской улице. В результате ДТП пострадали два человека.
После столкновения водители автобуса и маршрутки оказались заблокированными в кабинах транспортных средств, передает Интерфакс.
На место ДТП прибыли спасатели, которые извлекли из покореженных машин раненых. Пострадавшие были были госпитализированы с места ЧП в больницы.
Это не единственное ДТП в Москве в понедельник с участием маршрутки. Днем на Носовихинском шоссе в районе дома 23 водитель маршрутного такси не справился с управлением на скользкой дороге. Маршрутка врезалась в столб уличного освещения. В результате аварии незначительные травмы получили пять человек, находившихся в маршрутке.
Напомним, из-за сильного дождя в Москве увеличилось число ДТП.