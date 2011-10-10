В результате крупного ДТП в Волгоградской области погибли пять человек

В Волгоградской области в понедельник в 6:40 мск на 49-м километре федеральной трассы Волгоград-Москва произошло столкновение двух автомобилей – ВАЗ 112 и «Киа Серато». В результате ДТП погибли пять человек. Пострадали три человека.

На месте аварии погиб 42-летний водитель ВАЗа и трое его пассажиров: 42-х и 53-летняя женщины и 51-летний мужчина. В салоне иномарки погибла 37-летняя пассажирка. Двое пассажиров Киа Серато» получили тяжелые травмы.

По предварительной версии ГИБДД, 42-летний водитель иномарки, ехавший со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ 112, ехавший по встречной полосе. Водитель иномарки остался жив – он попал в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины крупной аварии в Иловлинском районе Волгоградской области.