В Челябинской области в городе Аши четверо заключенных сбежали из СИЗО

В Челябинской области в городе Аша из изолятора временного содержания сбежали четверо арестованных, обвиняемых в тяжких преступлениях. Трое из них на настоящий момент задержаны, розыск еще одного продолжается.

Находящиеся в СИЗО подследственные совершили побег через окно, расположенное в камере изолятора. Один из них обвиняется в незаконном обороте наркотиков, второй – за грабеж и кражи, третий - в изнасиловании и разбойном нападении, а четвертый – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.



Старший помощник прокурора Челябинской области Оксаныа Моржеухина сообщила, что в понедельник утром двух беглецов задержали на территории Башкирии – на железнодорожных путях близ станции Казаяк. Третий обратился в ашинскую городскую больницу. Розыск четвертого, сломав ногу. Поиск обвиняющегося в причинении смерти – продолжается, передает "Челябинск.ру".

В прокуратуре уточнили, что побег из камеры ИВС, где летом был произведен ремонт, совершен путем выдавливания европакета и решетки на улицу. В настоящее время начата доследственная проверка в отношении должностных лиц отдела МВД России по Ашинскому району, принимавших ремонт, а также организации, проводившей работы.



По факту произошедшего следствием полиции возбуждено уголовное .