В Нижегородской области девятилетняя девочка потерялась в лесу

В Нижегородской области девятилетняя девочка пропала в лесу. Инцидент произошел в Семеновском районе. Пропавшего ребенка вторые сутки ищут добровольцы, лесники и спасатели. Девочка пропала в лесу около деревни Хрящи. Родители искали ее пять часов. После безуспешных поисков они обратились в МЧС. В 4.00 мск в понедельник поиски были приостановлены и через два часа вновь возобновлены. Девочку ищут 139 человек, передает Интерфакс.