В Псковской области автобус съехал в кювет, пострадали 9 человек

В Псковской области съехал в кювет экскурсионный автобус. Пострадали девять человек. Авария произошла в ночь на понедельник на 142 километре автодороги Ольша-Вележ-Невель, в 10 километрах от поселка Усвяты.



По данным МЧС России, автобус ехал из Петербурга в Брянск, в салоне находились 51 человек. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, передает РИА Новости. Пассажирам оказали психологическую и медицинскую помощь. Пострадавших временно разместили в здании администрации Усвятского района.