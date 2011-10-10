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В Чечне произошел пожар в кафе в Наурском районе, погиб один человек

10 октября 2011, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне произошел пожар в кафе в Наурском районе, погиб один человек

В Чечне произошел пожар в кафе в Наурском районе республики. В результате инцидента погиб один человек. Пожар в кафе "Полковник" в станице Калиновская произошел в 04.45 по мск.

Как сообщил РИА Новости представитель МЧС Тимур Тайсумов, огонь охватил все здание площадью 100 квадратных метров. При пожаре погиб 48-летний хозяин кафе. Огонь потушили за 35 минут. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

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//Происшествия

В томской школе рухнул потолок

В томской школе рухнул потолок

В Томске обрушилась крыша недавно построенной школы, которая была открыта в прошлом году. Сообщается, что школа «Перспектива» находится на улице Никитина, дом 6.

//В мире

Китайцы прислали в Россию Чжан Ханьхуэя вместо Ли Хуэя

Китайцы прислали в Россию Чжан Ханьхуэя вместо Ли Хуэя

В Москву прибыл новый посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй, который вручил копии верительных грамот в МИД России. Он сменил на этом посту проработавшего 10 лет в Москве Ли Хуэя.

//В мире

Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для перехвата российских Ту-142

Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для перехвата российских Ту-142

В минувший понедельник, 12 августа, истребители Typhoon ВВС Великобритании были подняты для перехвата российских самолетов Ту-142. Соответствующую информацию предоставили в британском Минобороны.

//В мире

Кому из россиян упростят получение украинского гражданства?

Кому из россиян упростят получение украинского гражданства?

Правительство Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовит законопроект, согласно которому украинское гражданство может быть предоставлено некоторым категориям россиян в упрощенном порядке.

//В мире

Иран угрожает Израилю войной в случае создания коалиции с США

Иран угрожает Израилю войной в случае создания коалиции с США

В Тегеране предупредили, что появление в Ормузском проливе вооружённых сил израильского государства будет расценено как повод для начала войны.

//Новости СМИ2

//Общество

В Госдуме рассказали о плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели

В Госдуме рассказали о плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели

В Госдуме оценили инициативу Федерации независимых профсоюзов России сократить в стране трудовую неделю до четырёх рабочих дней. О плюсах и минусах подобного предложения порассуждал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

//Здоровье

Заболевания сердца будут диагностировать по выдыхаемому пациентом воздуху

Заболевания сердца будут диагностировать по выдыхаемому пациентом воздуху

В России создан уникальный аппарат, позволяющий выявить заболевания сердца необычным способом. Данное устройство имеет более простую форму по сравнению с существующим диагностическим оборудованием. Учёные научились определять заболевания по выдыхаемому воздуху.

//Шоу-бизнес

В Сети подозревают, что Бородина не живёт с мужем

В Сети подозревают, что Бородина не живёт с мужем

Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию в семье телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Поклонники пары уверенны: между супругами произошёл разлад.

//Шоу-бизнес

Актриса Ирина Медведева рассказала, как ей удалось быстро похудеть после родов

Актриса Ирина Медведева рассказала, как ей удалось быстро похудеть после родов

Звезда сериала "6 кадров", актриса Ирина Медведева рассказала, как ей удалось похудеть меньше, чем за два месяца после родов. Согласно последней информации, у артистки действительно есть секрет.

//Новости МирТесен

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//Общество

Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды победителям международного конкурса «Десантный взвод»

Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды победителям международного конкурса «Десантный взвод»

Сегодня на полигоне Завеличье в Псковской области состоялось торжественное закрытие международного конкурса «Десантный взвод», проходящего в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019).

//Здоровье

Эксперты рассказали, как вовремя обнаружить и вылечить рак

Эксперты рассказали, как вовремя обнаружить и вылечить рак

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из самых больших статей расходов на российские национальные проекты ближайших 6 лет. Только в текущем году на лечение этого заболевания будет потрачено более 100 млрд рублей.

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Политика

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что, несмотря на хорошее отношение российского президента к своему украинскому коллеге, первостепенным является реализация договоренностей.

//Общество

Специалисты МЧС обнаружили на территории крепости Керчь 3525 снарядов времен ВОВ

Специалисты МЧС обнаружили на территории крепости Керчь 3525 снарядов времен ВОВ

За два месяца, с 12 июня, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обнаружили на территории крепости Керчь 3525 взрывоопасных предметов времен ВОВ

//Общество

Сколько стоит достойная старость?

Сколько стоит достойная старость?

Накоплений россиян, которые были сформированы при помощи системы пенсионного страхования, хватило только на небольшую единовременную выплату. Её смогли получить в текущем году только 250 тысяч человек. Это говорит о провале системы пенсионных накоплений.

//В мире

Аналитик из РФ придумал способ заставить Зеленского прекратить войну в Донбассе

Аналитик из РФ придумал способ заставить Зеленского прекратить войну в Донбассе

Москва должна принудить руководство Украины к прекращению вооруженного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.

//Общество

Специалисты рассказали, как выбрать качественную колбасу

Специалисты рассказали, как выбрать качественную колбасу

Эксперты «Роскачества» сообщили о правилах выбора качественной и натуральной колбасы, которая изготовлена по ГОСТу. При выборе товара надо сверить настоящие условия хранения с допустимыми. Об этом рассказала директор департамента исследований ведомства Людмила Викулова.

//Общество

Московским автомобилистам советуют сегодня внимательно выбирать место для парковки

Московским автомобилистам советуют сегодня внимательно выбирать место для парковки

Московским автомобилистам во вторник, 13 августа, советуют внимательно выбирать место для парковки. Согласно последней информации, такая рекомендация была дана специалистами из-за непогоды.

//Общество

В Нижегородской области — «стрижепад»

В Нижегородской области — «стрижепад»

Данное природное явление связано не с экологией, а с особенностями учебных полётов молодых стрижей. В региональном госохотнадзоре рассказали, что многие нижегородцы находят в лесу на земле птенцов стрижей. Это связано с тем, что птенцы, пробуя летать, часто оказываются на земле

//Политика

Песков рассказал, что президент следит за протестами в столице

Песков рассказал, что президент следит за протестами в столице

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в столице митинги не являются показателем политического кризиса. При этом он отметил разницу между «мирными согласованными властями протестами» и «массовыми беспорядками».

//Общество

Трусы за миллион

Трусы за миллион

Год назад, во время четвертьфинала ЧМ — 2018, проходившего в Нижнем Новгороде, футболист французской сборной Оливье Жиру от полноты чувств после выигранного матча с Уругваем снял с себя футбольные трусы и метнул их на трибуну.

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков, которых ждут положительные перемены в конце лета

Появился гороскоп для знаков, которых ждут положительные перемены в конце лета

Астрологи обозначили пять знаков зодиака, для которых конец лета 2019 года станет периодом положительных перемен и радостных событий. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся в сети.

//Происшествия

На Волге загорелся пассажирский теплоход

На Волге загорелся пассажирский теплоход

В Нижегородской области загорелся пассажирский теплоход. Сообщается, что пожар произошел недалеко от Борского моста в затоне Сибирский на реке Волге.

//Происшествия

Две петербурженки подрались в детском саду из-за столкнувшихся колясок

Две петербурженки подрались в детском саду из-за столкнувшихся колясок

Две жительницы Санкт-Петербурга подрались в детском саду из-за того, что их коляски не смогли разъехаться перед дверью. Одну из женщин обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

//Общество

Как бабло уральского дровосека Ананьева побеждает «зло»

Как бабло уральского дровосека Ананьева побеждает «зло»

В Екатеринбурге 7 августа состоялось заседание Ленинского районного суда, где рассматривался иск защитников парка «Березовая роща» против застройщика – компании Валерия Ананьева «Атомстрой».

//Происшествия

Овчарка напала на двоих детей в Свердловской области

Овчарка напала на двоих детей в Свердловской области

В городе Нижняя Салда Свердловской области 10 августа овчарка напала на двоих детей. Согласно последней информации, прокуратура в настоящий момент проводит проверку по факту случившегося.

//В мире

Советник президента России назвал фронты «гибридной войны» США против Москвы

Советник президента России назвал фронты «гибридной войны» США против Москвы

Соединенные Штаты ради удержания своего лидирующего положения в мире разворачивают «гибридную войну» против геополитических конкурентов. Такую точку зрения озвучил Сергей Глазьев, советник президента России.

//Новости партнеров

//Общество

Пастафариане с Волги ополчились на московских

Пастафариане с Волги ополчились на московских

В России с 2013 года действует — Русская пастафарианская церковь Макаронного Пастриархата (РПЦ МП). Одна из наиболее активных её общин находится в Нижнем Новгороде. Здесь пастафариане получили даже регистрацию в региональном Минюсте как религиозная организация.

//Общество

«Песнь Буревестника»: зачем «ядерную птицу» испытывали в Нёноксе?

«Песнь Буревестника»: зачем «ядерную птицу» испытывали в Нёноксе?

Нынешнюю ситуацию в мире сложно назвать спокойной: со стороны США сделаны недвусмысленные шаги для нагнетания напряженности - они в одностороннем порядке уже покинули договоры по ПРО и РСМД, предполагают выход из СНВ-3.

//Экономика

Трамп попросил Японию совершить масштабные закупки сельскохозяйственной продукции у США

Трамп попросил Японию совершить масштабные закупки сельскохозяйственной продукции у США

СМИ во вторник, 13 августа, сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил руководство Японии произвести масштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции.

//Мнение

Как Россия безнадежно отстает от Китая

Как Россия безнадежно отстает от Китая

«Одобрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург». Думаете это новость последних дней? Нет, это новость от 13 сентября 1991 г. В тот памятный день Б. Ельцин подписал Указ о «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва».

//Общество

Кремль: российские ракетные системы являются лучшими в мире

Кремль: российские ракетные системы являются лучшими в мире

Днем во вторник, 13 августа, в Кремле сделали важное заявление. Согласно последней информации, российские ракетные системы по-прежнему являются лучшими в мире, несмотря на разработки США.

//Происшествия

Катер врезался в берег в Санкт-Петербурге

Катер врезался в берег в Санкт-Петербурге

Днем во вторник, 13 августа, стало известно, что в акватории Невы в Санкт-Петербурге катер врезался в береговую линию. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в городском ГУ МЧС.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Четыре шага к победе над гипертонией без таблеток назвала американский медик

Четыре шага к победе над гипертонией без таблеток назвала американский медик

Элизабет Клодас, кардиолог из Соединенных Штатов, перечислила четыре шага к победе над гипертонической болезнью без приема лекарств. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

//Шоу-бизнес

Валерия показала, как поднимает 12-килограммовую гирю на тренировке

Валерия показала, как поднимает 12-килограммовую гирю на тренировке

51-летняя певица Валерия продемонстрировала фотографию, на которой поднимает 12-килограммовую гирю в рамках тренировки. Артистка регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

//Здоровье

Главные симптомы наступающего инфаркта миокарда обозначила врач-кардиолог

Главные симптомы наступающего инфаркта миокарда обозначила врач-кардиолог

Обозначены главные симптомы наступающего инфаркта миокарда. Соответствующую информацию озвучила врач-кардиолог Екатерина Сапрыкина, говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Общество

Российские профсоюзы выступают за сокращение рабочей недели

Российские профсоюзы выступают за сокращение рабочей недели

Федерация независимых профсоюзов России предложила сократить россиянам рабочую неделю. По словам инициаторов предложения, европейский опыт показывает положительные стороны подобного решения.

//Происшествия

В центре Москвы совершено нападение на служителя собора

В центре Москвы совершено нападение на служителя собора

На алтарника в храме в центре Москвы напал вооруженный мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в столице в минувший понедельник, 12 августа.

//Шоу-бизнес

Топ самых популярных российских рэперов в 2019 году

Топ самых популярных российских рэперов в 2019 году

С каждым годом рэп индустрия завоевывает все больше и больше новых сердец. О рэпе говорят и спорят от «мелких» блогеров до «больших» политиков. Рэпу поклоняются и любят. Редакция «Аргументы недели» решила разобраться, кто является кумирами современного поколения

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: герцогиня Меган ужасно тоскует в королевском дворце

СМИ: герцогиня Меган ужасно тоскует в королевском дворце

Источник сообщил журналистам, что супруга британского принца Гарри герцогиня Меган ужасно тоскует в королевском дворце. Согласно некоторым данным, молодая мать чувствует себя изолированной.

//Общество

Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России

Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России

В российском Министерстве труда рассказал, какие профессии на сегодняшний день являются самыми востребованными в стране. Специалисты провели опрос среди 27 компаний, передаёт КП.

//В мире

Бывший спикер Генштаба ВСУ пригрозил России наступлением армии до Ростова

Бывший спикер Генштаба ВСУ пригрозил России наступлением армии до Ростова

На Украине пригрозили России военным наступлением. С соответствующим заявлением выступил бывший спикер Генерального штаба украинских Вооруженных сил Владислав Волошин, пишут отечественные интернет-СМИ.

//Здоровье

Ученые выявили мутацию гена, которая приводит к развитию онкологии

Ученые выявили мутацию гена, которая приводит к развитию онкологии

Ученые из бостонского Института онкологии имени Дана-Фарбер провели масштабное исследование и выявили редкую наследственную мутацию гена, которая приводит к развитию разных типов онкологии.

//В мире

В Госдуме оценили реакцию Трампа на взрыв под Архангельском

В Госдуме оценили реакцию Трампа на взрыв под Архангельском

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин оценил реакцию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России.

//Здоровье

Об опасности масок из овощей и фруктов рассказала дерматолог

Об опасности масок из овощей и фруктов рассказала дерматолог

Несмотря на многолетнюю популярность масок для лица на основе свежих овощей и фруктов, их эффективность не доказана, уверяют специалисты. По их словам, «салат» на лице может привести вовсе не к тем последствиям, которых ожидают красавицы.

//В мире

В ДНР выявили вероятный признак подготовки Киева к полномасштабному наступлению

В ДНР выявили вероятный признак подготовки Киева к полномасштабному наступлению

Действия Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе могут свидетельствовать о том, что Киев готовится к полномасштабному наступлению. Об этом говорится в заявлении командования самопровозглашенной ДНР.

//Происшествия

Дайвер погиб в Черноморском районе Крыма

Дайвер погиб в Черноморском районе Крыма

Во время подводной охоты в Черноморском районе Крыма один дайвер погиб, а второй получил серьезные травмы. Соответствующую информацию предоставил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

//Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская расстроена из-за того, что Джигарханян "пропал из поля ее зрения"

Цымбалюк-Романовская расстроена из-за того, что Джигарханян "пропал из поля ее зрения"

Экс-супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ищет встречи с бывшим возлюбленным. Женщина категорически отрицает, что "обобрала артистка до нитки".

//Непознанное

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Российские астрологи сделали прогнозы о том, какие события будут происходить на Украине в следующем году. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Диджей Катя Гусева рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым

Диджей Катя Гусева рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым

В прошлом году многие обратили внимание, что диджей Катя Гусева сопровождала короля российской поп-сцены практически на всех мероприятиях. Девушка объяснила, почему теперь почти не появляется в компании Киркорова.

//В мире

На Шри-Ланке спасли двух россиян, тонувших во время купания

На Шри-Ланке спасли двух россиян, тонувших во время купания

Спасатели военно-морских сил Шри-Ланки спасли двух граждан России, которые были унесены течением во время купания в океане и начали тонуть. Эту информацию предоставили сотрудники ВМС республики.

//Авторы АН

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