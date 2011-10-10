В Чечне произошел пожар в кафе в Наурском районе, погиб один человек

В Чечне произошел пожар в кафе в Наурском районе республики. В результате инцидента погиб один человек. Пожар в кафе "Полковник" в станице Калиновская произошел в 04.45 по мск.



Как сообщил РИА Новости представитель МЧС Тимур Тайсумов, огонь охватил все здание площадью 100 квадратных метров. При пожаре погиб 48-летний хозяин кафе. Огонь потушили за 35 минут. В настоящее время устанавливаются причины пожара.