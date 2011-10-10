В Подмосковье под колесами электрички погибли глава медиа-холдинга "Якутия" Олег Емельянов и журналист этого издания Юрий Семенов. Инцидент произошел накануне в районе подмосковного Софрино.



Олег Емельянов и Юрий Семенов возвращались из гостей от своей коллеги, проживающей в подмосковном Пушкино. Журналисты перепутали элетричку и чуть не уехали в Сергиев-Посад. Контролера, зашедшие в вагон, посоветовали погибшим сойти на ближайшем полустанке и пересесть на электричку до Москвы. При переходе через железнодорожные пути Емельянов и Семенов то ли не заметили приближающийся состав, то ли не успели проскочить перед ним. Журналисты скончались на месте, пишет SakhaNews.