В Москве легковой автомобиль сбил двух школьниц

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в Москве на улице Свободы легковой автомобиль сбил двух школьниц, в результате чего девочки получили тяжелые травмы.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что происшествие произошло в городе "накануне, примерно в 14:30, на улице Свободы, дом 87. Водитель автомобиля "Опель - Астра" сбил двух учениц седьмого класса московской школы 172".



По его словам, обе девочки, 12 и 13 лет соответственно, были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами основания и свода черепа.



В настоящее время уже установлен тот факт, что девочки перебегали дорогу в неустановленном для этого месте, не на пешеходном переходе.



