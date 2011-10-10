Boeing-737 не вылетел из Томска в Москву из-за отказа гидросистемы

Пассажирский самолет Boeing-737 не смог вылететь из томского аэропорта из-за технической неполадки. По предварительным данным, у самолета произошел отказ гидросистемы. На борту Boeing находились 80 пассажиров.



Самолет авиакомпании "ЮТейр" с сообщением Томск-Москва должен был вылететь к месту назначения в 07.30 по местному времени. У лайнера отказала гидросистема. Проводится проверка, передает Интерфакс. В настоящее время ожидается резервный борт авиакомпании.