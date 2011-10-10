В Перми произошел выброс в атмосферу около десяти килограммов аммиака. Инцидент произошел на кисло-молочной фабрике "Юнимилк" в 19:20 по мск. Причина - разгерметизация патрубки. Пострадавших нет.



По данным МЧС России, последствия выброса аммиака устранены, угрозы здоровью людей нет. Предприятие "Юнимилк", является производителем молочных продуктов под наименованиями "Простоквашино", "Биобаланс", в том числе и детское питание "Тема", "Смешарики".