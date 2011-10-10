На Ленинградском шоссе "Газель" столкнулась с машиной ДПС и автобусом с ОМОНом
10 октября 2011, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве произошло крупное ДТП на Ленинградском шоссе. "Газель" выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ДПС и автобусом с ОМОНом. Один человек погиб, есть пострадавшие.
Погибший - водитель "Газели", передает ИТАР-ТАСС. Авария произошла в районе дома 240 на Ленинградском шоссе, на повороте между Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Рядом с местом ДТП образовалась многокилометровая пробка.