В Москве произошло крупное ДТП на Ленинградском шоссе. "Газель" выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ДПС и автобусом с ОМОНом. Один человек погиб, есть пострадавшие.



Погибший - водитель "Газели", передает ИТАР-ТАСС. Авария произошла в районе дома 240 на Ленинградском шоссе, на повороте между Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Рядом с местом ДТП образовалась многокилометровая пробка.