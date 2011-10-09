Спасатели нашли Ми-8, пропавший в Забайкалье

Пропавший в воскресенье в Забайкалье вертолет Ми-8 найден, все находившиеся на его борту члены экипажа и сотрудники "Авиалесоохраны" живы.

Представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ сообщил, что Ми-8 найден в 17.09 мск.