Погиб в ДТП лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин

В Нижегородской области в воскресенье в автокатастрофе погиб 21-летний лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. Подробности дорожно-транспортного происшествия пока не известны.



О гибели успешного спортсмена, призёра этапов Кубка мира и летнего Гран-при, сообщает агентство "Весь спорт".

Павел Карелин родился в Нижнем Новгороде в 1990 году. Спортсмен учился в местных СДЮШОР и училище олимпийского резерва. На этапе Кубка мира в феврале 2009 года вместе с партнёрами по сборной он занял 2-е место в командном соревновании. В декабре 2010 года Карелин успешно выступил на этапе Кубка мира в Энгельберге, где попадал в первую десятку каждого из трёх соревнований.