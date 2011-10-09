Найдены тела двух погибших при пожаре в доме престарелых

В Костромской области во время разбора завалов после пожара в доме престарелых в воскресенье найдены тела двух постояльцев без признаков жизни. Судьба ещё двух человек остаётся не известной.

"В настоящее время спасатели проводят поиск погибших. Только что поступила информация, что на месте пожара было найдено тело еще одного человека. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до двух человек", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, дом для временного содержания престарелых в поселке Тихон Лохомского района сгорел в ночь на 9 октрября, через неколько часов пожар был потушен. В момент пожара там находились 14 человек - 13 постояльцев и один сотрудник.