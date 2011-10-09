В Польше заблудившегося в лесу 3-летнего малыша спас, согревая своим телом, пёс

В Польше заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика спас от верной смерти его пес Мишек. Сейчас жизнь мальчика находится вне опасности, а в адрес хозяев Мишека поляки со всех уголков страны шлют для него различные съедобные подарки.

"Дворянин" Мишек в субботу стал героем большинства польских СМИ. Инцидент произошел в небольшой деревушке Каролинув в центральной части страны.

Пользуясь отсутствием взрослых, 3-летний Давид в четверг отправился на прогулку в соседний лес и заблудился там. Уже через несколько часов на его поиски были брошены полицейские, лесничие и пожарные, которым помогали местные жители. Несмотря на то, что след мальчика пытались взять лучшие розыскные собаки, а в воздухе кружил вертолет с тепловизором, найти малыша не удавалось.

Лишь в пятницу кто-то из поисковой группы обратил внимание на собачий лай, раздававшийся из лесной чащи. Именно там, в 4 км от деревни, спасатели и нашли обессилевшего мальчика, которого своим телом согревал верный пес Мишек. По словам медиков, если бы не пес, то ребенок не смог бы пережить холодную осеннюю ночь, сообщает ИТАР-ТАСС.



