30 демонстрантов ворвались в дом посла Сирии в Берлине

Сирийское посольство в Берлине в ночь на воскресенье подверглось нападению.Около 30 демонстрантов проникли в компаунд дипмиссии через главные ворота, затем ворвались в здание, где проживает посол Сирии в Германии.

Демонстранты в ночь на воскресенье проникли в здание посольства Сирии в Берлине, где в тот момент находился посол, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции. По данным источника, никто не пострадал. Посол вызвал полицию и попросил ее принять меры на сирийской территории (в посольстве).



Сотрудники правоохранительных органов вывели демонстрантов, национальность которых не уточняется, за пределы посольства. Ведется расследование инцидента.

Кроме того, несколько десятков человек закидали сирийское посольство в Берлине красящими "бомбами".

Накануне в самой Сирии, недалеко от Дамаска, во время похорон лидера сирийских курдов Мишааля ат-Таммопроизошла стычка оппозиционеров с сотрудниками сил безопасности. Два человека погибли, около десяти получили ранения.

В субботу инциденты с диппредставительствами Сирии произошли также в Австрии, Великобритании и Швейцарии.

За последние полгода по данным ООН, число жертв столкновений в Сирии превысило 2,9 тысячи человек. Оппозиция требует отставки президента Башара Асада и политических преобразований. США и Евросоюз призвали Асада уйти в отставку и настаивают на применении санкций в отношении этой страны.