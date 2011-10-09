Уничтожен террорист, захвативший в заложники пассажиров маршрутки

В Киргизии накануне снайперами уничтожен террорист, который захватил в заложники пассажиров маршрутного такси в Карасуйском районе Ошской области. Среди пассажиров и сотрудников правоохранительных органов жертв нет.

В Ошской области Киргизии в субботу находилось все высшее руководство республики принимающее участие в торжественных мероприятиях посвященных 200-летию Курманжан-датки, которая внесла огромный вклад в становление киргизской государственности. Именно эта алайская царица отправила первое официальное посольство в Россию.

Ликвидация террориста произошла букально через несколько часов после того, как Кара-Суйский район Ошской области в сопровождении спикера парламента Ахматбека Келдибекова и и.о. премьер-министра Омурбека Бабанова покинула президент Киргизии Роза Отунбаева.

По информации пресс-службы главы республики, "в первой половине дня президент и сопровожающие ее лица посетили мавзолей Курманжан датки, расположенный в селе Шарк Кара-Суйского района Ошской области".

"МВД пока не располагает подробностями произошедшего, поскольку операцию проводили сотрудники ГСНБ (госслужбы нацбезопасности). В настоящий момент контртеррористическая операция на территории района еще продолжается", - сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы УВД Ошской области Замир Садыков.

По предварительным данным, 8 октября после обеда во время спецоперации по выявлению лиц, причастных к религиозно-экстремистским организациям, в городе Кара-Суу один из подозреваемых попытался скрыться от преследования.

Он сел в маршрутное такси с пассажирами и, угрожая водителю пистолетом, приказал ехать в Ош.

На подъезде к Ошу снайперы обезвредили террориста. Личность погибшего устанавливается.