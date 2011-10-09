Сгорел дом престарелых в Костромской области, судьба 4 человек не известна
9 октября 2011, 06:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Костромской области в ночь на вторник сгорел дом для престарелых. К 4 утра пожар удалось потушить. Десять человек спасены, четверо постояльцев пропали. Сотрудники МЧС заняты выяснением их судьбы.
"Сейчас ведется разбор завалов, устанавливаются причины случившегося", - сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.В момент пожара там находились 14 человек - 13 постояльцев и один сотрудник.
Из здания были выведены 10 человек, в том числе работник этого заведения.
Сигнал о возгорании в доме для временного содержания престарелых в поселке Тихон Лохомского района поступил 9 октрября в 00:15 мск в областной Центр Управления в кризисных ситуациях, через неколько часов пожар был потушен сообщает ИТАР-ТАСС.
Эвакуированные пожилые люди размещены в местном доме культуры, где их обеспечивают всем необходимым.