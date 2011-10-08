МЧС РФ опровергло информацию о гибели в ДТП в Ярославской области замглавы Шойгу

МЧС России опровергло появившуюся в субботу в ряде СМИ информацию о том, что в ДТП в Ярославской области погиб заместитель главы министерства.

Руководитель управления информации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ирина Андрианова сообщила, что под Ярославлем в ДТП пострадал гражданин Калиновский, который даже не является сотрудником МЧС, передает РИА Новости.

По ее словам, пострадавший был доставлен в город Ростов Великий в Ярославской области.