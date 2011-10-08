Два трупа найдены в Москве при рытье котлована на месте бывшей типографии на юго-востоке столицы. Тело мужчины было обнаружено в котловане в накануне днем. По заключению судмедэкспертов, смерть человека наступила около пяти месяцев назад.

Сегодня, когда земляные работы на месте были продолжены, рабочие нашли ещё одно тело. Все работы прекращены. В настоящее время на месте происшествия к обследованию котлована приступили эксперты-криминалисты.

Что стало причиной смерти мужчин, пока неизвестно.