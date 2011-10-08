В Москве полиции удалось пресечь акцию радикалов

В Москве в субботу полиции удалось пресечь акцию радикалов на Манежной площади. В центре столицы правоохранители задержали, по предварительным данным, около 100 человек.



Задержания производились образцово-показательные, полицейские вели себя не грубо с задержанными, передает "Эхо Москвы".

"АН" сообщали, что в центре Москвы сегодня готовится несогласованная акция протеста. В Интернете в различных социальных сетях на этой неделе появились сообщения о том, что в субботу, 8 октября, в центре Москвы планируют собраться активисты радикальных организаций.