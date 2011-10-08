В Москве в ночь на субботу сгорели 11 автомашин (СПИСОК)
8 октября 2011, 15:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в ночь с пятницы на субботу с 23:00 до 4:30 мск 8 октября произошло возгорание 11 автомобилей в разных районах столицы. Полицейские и дознаватели пожарного надзора проводят проверку. По предварительной версии, несколько машин подожгли злоумышленники.
По данным издания Life News, автомобили горели на улицах Москвы:
1. Пролетарский пр-т, 26 к 2 - ВАЗ-21099
2. Проезд Черского, 7 - "Газель"
3. Грузинский вал, 18/15 - "Вольво 740"
4. Шереметьевская, 5 к 2 - "Мерседес"
5. Щелковское шоссе, 85 - "Мазда"
6. Щелковское шоссе, 85 - Ваз-21099.
7. Б.Черемушкинская, 3 к 2 - "Ленд Ровер"
8. Б.Черемушкинская, 3 к 2 - ""Шкода Октавия"
9. Винницкая, 17 - "БМВ Х5"
10. Винницкая, 17 - "БМВ Х5"
11. Винницкая, 17 - "Сузуки SX4"
Случаи возгорания автомобилей происходили и в предыдущие ночи. В ночь на 7 октября правоохранители зафиксировали две загоревшихся машины - на Большой Черемушкинской улице, а в ночь на 5 октября – три на Черноморском бульваре.