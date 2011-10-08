В Москве в ночь на субботу сгорели 11 автомашин (СПИСОК)

В Москве в ночь с пятницы на субботу с 23:00 до 4:30 мск 8 октября произошло возгорание 11 автомобилей в разных районах столицы. Полицейские и дознаватели пожарного надзора проводят проверку. По предварительной версии, несколько машин подожгли злоумышленники.

По данным издания Life News, автомобили горели на улицах Москвы:



1. Пролетарский пр-т, 26 к 2 - ВАЗ-21099

2. Проезд Черского, 7 - "Газель"

3. Грузинский вал, 18/15 - "Вольво 740"

4. Шереметьевская, 5 к 2 - "Мерседес"

5. Щелковское шоссе, 85 - "Мазда"

6. Щелковское шоссе, 85 - Ваз-21099.

7. Б.Черемушкинская, 3 к 2 - "Ленд Ровер"

8. Б.Черемушкинская, 3 к 2 - ""Шкода Октавия"

9. Винницкая, 17 - "БМВ Х5"

10. Винницкая, 17 - "БМВ Х5"

11. Винницкая, 17 - "Сузуки SX4"



Случаи возгорания автомобилей происходили и в предыдущие ночи. В ночь на 7 октября правоохранители зафиксировали две загоревшихся машины - на Большой Черемушкинской улице, а в ночь на 5 октября – три на Черноморском бульваре.