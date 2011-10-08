В Питере горит офисно-складское здание

В Санкт-Петербурге горит офисно-складское здание, расположенное по адресу: проспект Мориса Тореза, дом 102, корпус 4. Общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.



Сообщение о пожаре поступило в 10:40, передает РИА Новости. По данным МЧС России, горят помещения офисно-складского здания на первом и втором этажах. В 11.15 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. Сведений о погибших и пострадавших нет.