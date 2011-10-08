В Москве на МКАД столкнулись два грузовика и легковушка

На северо-востоке Москвы столкнулись легковушка и два грузовика. Авария произошла утром в субботу на 87 километре МКАД между Алтуфьевским и Осташковским шоссе.



В результате ДТП пострадал один человек, передает РИА Новости. Из-за аварии оказалось затруднено движение транспорта по внешней стороне по двум правым полосам, а также по внутренней стороне по крайней левой. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.