В Кабардино-Балкарии в перестрелке убиты двое боевиков

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы двое участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Боевики были убиты около 4:30 по мск в окрестностях Тырныауза.



Полицейские увидели два подозрительных лица. На требование предъявить для проверки документы боевики открыли по силовикам огонь. В ходе перестрелки оба бандита были уничтожены, передает Интерфакс. По его словам, у погибших были изъяты автомат Калашникова, пистолет ПМ, а также большое количество боеприпасов.



