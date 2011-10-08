В Кабардино-Балкарии в перестрелке убиты двое боевиков
8 октября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы двое участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Боевики были убиты около 4:30 по мск в окрестностях Тырныауза.
Полицейские увидели два подозрительных лица. На требование предъявить для проверки документы боевики открыли по силовикам огонь. В ходе перестрелки оба бандита были уничтожены, передает Интерфакс. По его словам, у погибших были изъяты автомат Калашникова, пистолет ПМ, а также большое количество боеприпасов.