Ночью в нескольких районах Москвы сгорели более 10 машин

В Москве минувшей ночью горели одиннадцать автомобилей. Машины горели на юге, северо-востоке, в центре и на востоке города. В нескольких случаях полиция предполагает поджог.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На Пролетарском проспекте сгорел ВАЗ-21099, в проезде Черского - "Газель", на Грузинском валу - "Вольво". "Мерседес" с пятью цифрами "семь" в номерном знаке сгорел от зажженного под днищем мусора на Шереметьевской улице. На Щелковском шоссе, дом 85 также, предположительно от поджога, сгорели "Мазда" и "Жигули". В 4:30 на улице Яблочкова сгорела "Газель". Позднее поступила информация еще о четырех сгоревших автомобилях - ВАЗ-2115 на востоке Москвы на Шоссе Энтузиастов, и три автомобиля - БМВ, Ниссан и Форд - на северо-западе города на улице Живописной.