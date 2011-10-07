Мишарин приказал выгнать с работы виновных в отравлении 74 детей (видео)

На Урале губернатор Свердловской области Александр Мишарин в пятницу потребовал уволить виновных в массовом отравлении воспитанников детского сада "Родничок" поселка Цементный около Невьянска.

ЧП произошло в дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида №39 "Родничок" в корпус №1 "Лучик" поселка Цементный Невьянского городского округа. По данным пресс-службы следственного управления СК России по Свердловской области, 74 ребенка из детского сада заразились кишечной инфекцией, 44 ребенка и трое сотрудников учреждения (повар и два воспитателя) были госпитализированы в больницы Екатеринбурга.

Предварительные диагнозы, поставленным детям: пищевое отравление, острый гастроэнтероколит, сальмонелёз.

Родители 29 детей от госпитализации отказались, детям было назначено амбулаторное лечение. Состояние двух детей оценивается как тяжелое, состояние остальных средней тяжести.

"Губернатор потребовал жестко наказать виновных в случаях массового отравления детей и представить ему распоряжения об увольнении", - сообщил заместитель руководителя администрации главы региона Илья Ананьев.

Следователи возбудили по этому факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы.