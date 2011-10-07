На северо-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов, один погиб на месте
7 октября 2011, 23:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На северо-востоке Москвы в Бибирёво вечером в пятницу автомобиль сбил двух пешеходов. В результате один человек погиб на месте, второй с травмами доставлен каретой "скорой помощи" в одну из столичных больниц.
Легковая машина, марка которой не называется, сбила 7 октября двоих мужчин на улице Коненкова в районе дома №5.
Подоспевшая "скорая" констатировала смерть одного из потерпевших, второго госпитализировала, сообщает Интерфакс.
Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.