На северо-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов, один погиб на месте

На северо-востоке Москвы в Бибирёво вечером в пятницу автомобиль сбил двух пешеходов. В результате один человек погиб на месте, второй с травмами доставлен каретой "скорой помощи" в одну из столичных больниц.

Легковая машина, марка которой не называется, сбила 7 октября двоих мужчин на улице Коненкова в районе дома №5.

Подоспевшая "скорая" констатировала смерть одного из потерпевших, второго госпитализировала, сообщает Интерфакс.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.