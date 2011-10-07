На Савеловском вокзале угроза взрыва не подтвердилась, специалисты инженерно-саперного отряда обследовали подозрительный предмет, обнаруженный на вокзале, но взрывчатых веществ не обнаружили.



По словам сотрудника правоохранительных органов, "территория вокзала была обследована, никаких взрывчатых и опасных предметов не обнаружено", в настоящее время "вокзал работает в обычном режиме", движение поездов из-за инцидента не прерывалось.



Напомним, в дежурную часть на пульт "02" около 19:00 мск поступило сообщение от неизвестного о том, что на вокзале заложена бомба. В здании вокзала провели эвакуацию, территорию оцепили, оперативники приступили к проверке здания вокзала.