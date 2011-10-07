В Королеве заведующую отделением наркодиспансера ограбили прямо на рабочем месте

В подмосковном Королеве заведующую отделением наркодиспансера неизвестный ограбил прямо на рабочем месте, об этом сообщили в правоохранительных органах.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал: "Примерно в 21:00 неизвестный мужчина вошел в здание наркодиспансера, расположенное на улице Горького, дом 25, в Королеве. Злоумышленник прошел в помещение отделения, занимающегося освидетельствованием водителей на состояние опьянения, вырвал сумку из рук находившейся в одном из кабинетов женщины и скрылся", - цитирует полицейского Интерфакс.



По его словам, потерпевшей оказалась заведующая отделением наркодиспансера. В украденной сумочке заведующей лежали несколько банковских карт, а также отпускные и зарплата в сумме 150 тысяч рублей.



В настоящее время розыск грабителя ведут правоохранительные органы Королева, также его объявили в розыск и на северо-востоке Подмосковья.