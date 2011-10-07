МИД РФ: оппозиция Сирии перешла к террору - обстрелян офис российской компании

В центре Сирии в городе Хомс обстреляли представительство российской компании. МИД РФ в пятницу заявил, что сирийская оппозиция встала на путь террора.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, обстрелу из автоматического оружия подверглись помещения филиала "Стройтрансгаза" на 8-м этаже высотного здания.

К счастью, никто не пострадал.

В связи с этим посольство России в Сирии усилило меры охраны представительства компании и российских граждан.

"Рассматриваем произошедшее как очевидное подтверждение того факта, что непримиримая сирийская оппозиция, пытающаяся вооруженным путем добиться свержения существующего в САР режима, встала на путь использования методов террора против мирного населения, а также учреждений и организаций, в том числе иностранных, занимающихся обеспечением в стране нормальной жизнедеятельности. Считаем, что применение подобных террористических методов заслуживает самого решительного международного осуждения. Подтверждаем в этой связи нашу принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения насилия в стране и использования мирных политических средств в поисках выхода из нынешнего кризиса в САР", сообщает департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.