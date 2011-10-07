Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуировали Савеловский вокзал

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Савеловский вокзал. В правоохранительных органах столицы сообщили о звонке неизвестного, который сообщил о возможности взрыва.



Сотрудник правоохранительных органов Москвы рассказал, что на пульт "02" поступил звонок от неизвестного около семи часов вечера, "который сообщил, что на Савеловском вокзале возможен взрыв. В настоящее время полиция эвакуирует пассажиров и сотрудников из здания", - цитирует его РИА Новости.



Сейчас полицейские проверяют бесхозный пакет, который был обнаружен на Савеловском вокзале и вызвал у сотрудников правоохранительных органов подозрение. Здание вокзала закрыто, входы в Савеловский вокзал оцеплены, выставлены спецограждения. Около вокзала дежурят врачи.



