В ГИБДД по Калужской области сообщили, что в ДТП под Калугой разбились глава брянского ФОМС и его заместитель, авария произошла на 227-м километре автодороги М-3 "Украина".



По данным ГИБДД, в ДТП погибли Геннадий Беликов - руководитель брянского территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), и его заместитель Елена Квитко. Автомобиль Toyota Highlander с московскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ-31105. Водитель "Волги", 36-летний мужчина, а также пассажиры – мужчина 58 и женщина 38 лет – погибли на месте. Водитель Toyota Highlander, житель Москвы 1970 года рождения, и двое пассажиров иномарки - 34-летний гражданин Сингапура и 57-летний москвич, получили травмы.



По информации регионального ФОМС, авария произошла накануне на границе Бабыниского и Мещовского районов Калужской области около 21.00 мск. Беликов и Квитко возвращались из Москвы, где принимали участие в совещании Фонда обязательного медицинского страхования.