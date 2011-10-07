На рабочем месте в своем кабинете застрелился сотрудник СК РФ
7 октября 2011, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудник Следственного комитета России застрелился на рабочем месте в своем служебном кабинете в Москве, об этом сообщили в правоохранительных органах Москвы.
По словам сотрудника правоохранительных органов, инцидент произошел в здании на Бауманской улице, "следователь покончил с собой в служебном кабинете, выстрелив из ружья. Проблем на работе у него не было. Скорее всего, причиной случившегося могли стать его личные переживания".
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, передают РИА Новости.