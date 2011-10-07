Пожар в административном здании на Пушечной улице разрастается

Начальник пресс-службы столичного Управления МЧС Евгений Бобылев сообщил, что пожар в административном здании в центре Москвы на Пушечной улице разрастается.



Площадь пожара в здании около метро "Кузнецкий мост" увеличилась до 100 кв метров.



Возгорание возникло в пятницу днем в четырехэтажном административном здании на Пушечной улице, 7/5. Нижние этажи здания занимают офисы, здесь же расположены кафе "Шоколадница" и ресторан "Иберика". В этом же здании расположены Московский клуб любителей миниатюрных книг, Международный союз общественных объединений книголюбов, Московский институт национальных и региональных отношений. Здание старое, построено еще в 1886 году.



По словам Евгения Бобылева, сейчас горит в перекрытиях между первым, вторым и третьим этажами четырехэтажного строения. На данный момент спасены 11 человек, одну женщину эвакуировали по автолестнице. Сведений о пострадавших нет.



В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, однако они сообщают, что разбор горящих перекрытий затруднен бетонной стяжкой.