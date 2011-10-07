В центре Москвы горит административное здание
7 октября 2011, 14:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы горит административное здание, расположенное недалеко от станции метро "Кузнецкий Мост". Пожарные проводят эвакуацию людей. Возгорание произошло в трехэтажном здании по адресу: улица Пушечная, дом 7.
По данным МЧС, горит перекрытие между вторым и третьим этажом. На месте происшествия работают
несколько пожарно-спасательных расчетов. Проводится ликвидация возгорания. Из-за припаркованных около места пожара автомобилей к горящему зданию затруднен подъезд машин аварийных служб, передает РИА Новости.