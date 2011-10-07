Арестован предполагаемый убийца замглавы Подольска Веры Свиридовой

Судом по ходатайству следствия арестован в пятницу предполагаемый убийца замглавы Подольска Веры Свиридовой: по подозрению в совершении преступления задержаны три человека.

Исполнителем убийства заместителя главы администрации Подольска Веры Свиридовой, застреленной в собственном доме 26 сентября, как считает следствие, является 25-летний уроженец Орла Алексей Коротких.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны 48-летний водитель Свиридовой Владимир Кошкин, его 31-летний сын Алексей, а также 25-летний уроженец Орла Алексей Коротких.

Именно Коротких, по данным правоохранительных органов, снял с похищенных банковских карт Свиридовой 300 тыс. рублей.