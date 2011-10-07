На Украине горит Дунайский биосферный заповедник

На Украине горит крупнейший в стране национальный Дунайский биосферный заповедник. В заповеднике, расположенном в Одесской области загорелся камыш и сухая растительность. В настоящий момент руководство заповедника определяет площадь пожара, передает РБК. Угрозы населению близлежащего города Вилково нет. В ликвидации огня и мониторинге ситуации участвуют 26 человек и 5 лодок, в том числе 14 человек от МЧС.