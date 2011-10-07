Подозреваемые в убийстве Веры Свиридовой дали признательные показания

26 сентября в деревне Свитино Подольского района произошло убийсто 53-летней заместителя главы администрации города Подольска Веры Свиридовой: чиновница была убита в собственном доме.



"При оперативном сопровождении ГУ МВД России по Московской области задержаны подозреваемые по уголовному делу: 48-летний водитель Свиридовой, его 31-летний сын и их 25-летний знакомый – житель города Орла", - говорится в пятницу в сообщении Следственного Комитета России.



По данным следствия, подозреваемые в убийстве Веры Свиридовой дали показания о том, что совершили убийство с целью завладения деньгами и имуществом чиновницы. В пятницу все трое по ходатайству следствия будут арестованы.