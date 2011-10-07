По подозрению в убийстве Свиридовой задержаны трое подозреваемых

Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 26 сентября в деревне Свитино Подольского района 53-летней заместителя главы администрации Подольска Веры Свиридовой.

При оперативном сопровождении ГУ МВД России по Московской области задержаны подозреваемые по уголовному делу об убийстве Свиридовой, сообщил источник в СК РФ: 48-летний водитель Свиридовой, его 31-летний сын и их 25-летний знакомый – житель города Орла.





С задержанными проводятся следственные действия, подозреваемые уже дали показания о том, что совершили убийство с целью завладения деньгами и имуществом чиновницы.

"Суд в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте всех троих подозреваемых в убийстве замглавы Подольска Веры Свиридовой", - говорится в официальном сообщении Следственного Комитета.