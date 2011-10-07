Замглава Подольска была убита из корыстных побуждений

В пятницу СМИ сообщают, что убийство замглавы Подольска Веры Свиридовой раскрыто: по данным источника оперативниками по подозрению в убийстве Свиридовой задержан персональный водитель чиновницы и его нигде не работающий сообщник.

Тело чиновницы было найдено в ее доме в деревне Свитино Подольского района утром 26 сентября. Кроме пластиковых карт преступники забрали документы, ювелирные украшения и другие ценности, с банковских карт Свиридовой впоследствии подозреваемые сняли 300 000 рублей.

Основным мотивом убийства Свиридовой названа корысть.