Замглава Подольска была убита из корыстных побуждений
7 октября 2011, 09:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В пятницу СМИ сообщают, что убийство замглавы Подольска Веры Свиридовой раскрыто: по данным источника оперативниками по подозрению в убийстве Свиридовой задержан персональный водитель чиновницы и его нигде не работающий сообщник.
Тело чиновницы было найдено в ее доме в деревне Свитино Подольского района утром 26 сентября. Кроме пластиковых карт преступники забрали документы, ювелирные украшения и другие ценности, с банковских карт Свиридовой впоследствии подозреваемые сняли 300 000 рублей.
Основным мотивом убийства Свиридовой названа корысть.