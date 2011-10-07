В Москве неизвестный обстрелял из пневматики три троллейбуса маршрута №74

В Москве неизвестный обстрелял из пневматического оружия три троллейбуса ГУП "Мосгортранс". По факту обстрела проводится доследственная проверка. Преступник стрелял по троллейбусам маршрута №74.



В полицию обратились водители седьмого троллейбусного парка ГУП "Мосгортранс". Об этом сообщает

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Полицейские выехали на место происшествия. В троллейбусах были повреждены боковые, задние и передние стекла салона.