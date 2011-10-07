Авария на энергосетях во Владивостоке оставила без света тысячи людей

Во Владивостоке центр города остался без света из-за аварии на энергосетях. Без электроснабжения остались несколько тысяч жителей центра города. Авария произошла на подстанции "Залив". Без электроснабжения остались дома на нескольких центральных улицах Владивостока. Света нет в офисах, магазинах и государственных учреждениях. Ориентировочно авария будет устранена к 17.00 (10.00 мск), передает РИА Новости.