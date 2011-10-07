На трассе Томск-Юрга столкнулись 5 автомобилей, пострадали 4 человека

В Томске столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Пострадали пять человек. Авария произошла в 19.30 (16.30 мск) в четверг на 25 километре автодороги Томск-Юрга.



По данным ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля "МАЗ-53371", груженого брусом и плахами, не справился с управлением. Грузовик опрокинулся, перегородив проезжую часть. В грузовик врезался автомобиль Mercedes, передает РИА Новости. Сразу после этого произошло столкновение встречных автомобилей Ford Focus и Nissan Diesel, которые пытались объехать место аварии.

Спустя полчаса на "МАЗ" также совершил наезд грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали четыре человека - 42-летний водитель и два пассажира автомобиля Mercedes (женщина 38 лет и 17-летняя девушка). С тяжелыми травмами был госпитализирован мужчина, находившийся на дороге в момент наезда Volvo на "МАЗ-53371".