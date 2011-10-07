В Ингушетии в результате ДТП погиб глава Джейрахского района республики Мустафа Хаматханов. В настоящее время создана оперативно-следственная группа для выяснения причин аварии.



Авария произошла в ночь на пятницу. По неустановленным пока причинам машина, за рулем которой находился глава района, съехала с дороги в селении Джейрах и упала с обрыва в пропасть. Никого кроме Мустафы Хаматханова в салоне разбившейся автомашины не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



