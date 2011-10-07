В Братском районе Иркутской области снят режим ЧС

В Иркутской области по состоянию на 3:00 мск ликвидированы все лесные пожары в Братском районе. Режим чрезвычайной ситуации, действовавший в районе с 1 октября, был снят постановлением мэра города Братска.



До полной стабилизации остановки в Братском районе продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный ранее, передает РБК. Режим ЧС был введен в связи с тем, что Братск окружили очаги лесных пожаров. С 30 сентября в Братске отменялись занятия в школах, в период задымления значительно выросло число обращений жителей в поликлиники.



30 сентября в ходе встречи с главой МЧС России Сергеем Шойгу президент РФ Дмитрий Медведев выразил удивление положением дел в Братске. "Я удивлен, что ни местное, ни региональное начальство не предпринимает нормальных усилий", - заявил тогда Медведев. Глава государства отметил, что ситуация в городе - это повод для организационных выводов. Позднее в отставку был отправлен исполняющий обязанности главы администрации Братска Александр Туйков.