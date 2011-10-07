Во Владивостоке внедорожник сбил женщину и врезался в здание городской Думы

Во Владивостоке внедорожник Toyota Kluger сбил женщину и врезался в здание городской Думы. Инцидент произошел утром в пятницу. Авария произошла в 8.20 (1.20 по мск).



Водитель внедорожника Toyota Kluger совершал разворот. В этот момент на дорогу вышла 53-летняя женщина. Автомобиль сбил ее, после чего его занесло и "отбросило" к зданию Думы Владивостока. Пострадавшая была госпитализирована, врачи скорой помощи диагностировали у нее перелом ноги, передает РИА Новости.