В Запорожье погиб фигурант дела об убийстве Маркелова и Бабуровой

В Запорожье в результате взрыва гранаты погиб Алексей Коршунов, являющийся фигурантом уголовных дел об убийстве адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и судьи Эдуарда Чувашова.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Коршунов был российским скинхедом. Он был объявлен в международный розыск по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Также Коршунов является фигурантом дела об убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова.