В Запорожье погиб фигурант дела об убийстве Маркелова и Бабуровой
6 октября 2011, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Запорожье в результате взрыва гранаты погиб Алексей Коршунов, являющийся фигурантом уголовных дел об убийстве адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и судьи Эдуарда Чувашова.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Коршунов был российским скинхедом. Он был объявлен в международный розыск по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Также Коршунов является фигурантом дела об убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова.