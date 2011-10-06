В Подмосковье покончил с собой гражданин Швеции

В Подмосковье в одном из элитных поселков покончил с собой гражданин Швеции Кеннед Персон - менеджер проекта компании "ИКЕА". В правоохранительных органах Московской области уточнили, что 63-летний Персон повесился в своем доме.

По словам источника в правоохранительных органах, тело топ-менеджера обнаружила его супруга на лестнице таунхауса.



По словам жены погибшего Сесилии, накануне вечером Кеннед Персон приехал домой около 20:00. Женщина отметила, что в последнее время ее супруг сильно выпивал.

По данным оперативников, пока Сесилия была занята на кухне, Персон взял собачий поводок и повесился на перилах лестницы.