В Подмосковье покончил с собой гражданин Швеции
6 октября 2011, 21:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Подмосковье в одном из элитных поселков покончил с собой гражданин Швеции Кеннед Персон - менеджер проекта компании "ИКЕА". В правоохранительных органах Московской области уточнили, что 63-летний Персон повесился в своем доме.
По словам источника в правоохранительных органах, тело топ-менеджера обнаружила его супруга на лестнице таунхауса.
По словам жены погибшего Сесилии, накануне вечером Кеннед Персон приехал домой около 20:00. Женщина отметила, что в последнее время ее супруг сильно выпивал.
По данным оперативников, пока Сесилия была занята на кухне, Персон взял собачий поводок и повесился на перилах лестницы.